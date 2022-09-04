السائق نجا بأعجوبة..حريق يلتهم سيارة سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي في بولندا (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن سائق الرالي السعودي، يزيد الراجحي، وشريكه، من النجاة، بعد أن شبت النيران بسيارتهما خلال سباق "باها" في بولندا.

وفي "تويتر"، نشر حساب فريق يزيد الراجحي "Yazeed Racing أبطال العالم" مقطع فيديو يوثق التهام النيران لسيارة المتسابق السعودي.

وعلق الحساب على مقطع الفيديو وفقا لروسيا اليوم، قائلا: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل..تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (LEG1-SS3)، ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي، ومايكل أور، في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف".

كما نشر حساب "Yazeed Racing أبطال العالم"، مقطع فيديو وثقه الراجحي لحظة احتراق سيارته، عبر صفحته في "تيك توك".

السائق نجا بأعجوبة..حريق يلتهم سيارة سائق راليات سعودي في بولندا (فيديو)#البيان_الرياضي https://t.co/uEPnVhYitv pic.twitter.com/H56s5FYyP5 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 4, 2022

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز