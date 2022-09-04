والدة بوريس بيكر حزينة لعدم زيارته في السجن

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشفت إلفيرا بيكر (87 عاماً)، والدة نجم التنس الألماني السابق، بوريس بيكر، أنه اتصل بها مرة واحدة منذ أن سُجن، وكان في عيد ميلادها خلال مايو الماضي، وأكدت أنها تسمع الآن أخباراً عن ابنها من صديقته ليليان دي كارفالو.

وقالت إلفيرا، والتي توسلت في أبريل الماضي، إلى القاضي ألا يسجن بيكر (54 عاماً)، إنها الآن أضعف من أن تسافر إلى بريطانيا لزيارة بطل ويمبلدون الألماني 3 مرات.

وأوضحت في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن»: «لم يعد بإمكاني السفر إلى بوريس، ولا يمكنني زيارته في السجن، بعدما أصبت بكسر في عظام الفخذ، وهذا يجعلني حزينة، وللأسف لا يمكنني مساعدته».

وأضافت: «أحتاج إلى عكاز أو مشاية لمساعدتي على المشي، واتصل بي بوريس ذات مرة أثناء وجوده في السجن، وكان في عيد الميلاد، وقال كل شيء على ما يرام، ولا ينبغي أن أقلق بشأنه».

وكان قد حُكم على بوريس بيكر بالسجن لمدة عامين ونصف، في محكمة كراون ساوثوارك بلندن لإخفائه عن طريق الاحتيال، 2.5 مليون جنيه استرليني بعد الإفلاس.

وتم إرساله إلى سجن واندسوورث في لندن، ثم نُقل إلى سجن هانتركومب منخفض الحراسة في أوكسفوردشاير.

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