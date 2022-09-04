المنشطات تضع العداءة نوكوتشا حائزة «ذهبية الكومنولث» في ورطة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى إن العداءة النيجيرية نزوبيشي جريس نوكوتشا، التي فازت بالميدالية الذهبية في سباق أربعة في 100 متر عدواً تتابع بدورة ألعاب الكومنولث هذا العام، تم إيقافها مؤقتاً لاستخدام مواد محظورة.

وشاركت نوكوتشا (21 عاماً) في السباق الذي أقيم في برمنغهام الشهر الماضي، لتتغلب نيجيريا على إنجلترا وجاميكا وتحرز الميدالية الذهبية.

وقالت وحدة النزاهة في بيان على "تويتر": "أوقفت وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى العداءة النيجيرية نزوبيشي جريس نوكوتشا مؤقتاً، لوجود/استخدام مواد محظورة (أوسترين وليجاندرول) وفقاٍ (للمادة 2.1 والمادة 2.2) من اللائحة".

وتعتبر مادتي أوسترين وليجاندرول من العناصر المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والإيقاف المؤقت يعني منع أي رياضي من المنافسة قبل اتخاذ قرار نهائي في جلسة استماع بموجب قواعد وكالة مكافحة المنشطات.

وتأهلت نوكوتشا لأولمبياد طوكيو العام الماضي، وخاضت سباقي 100 متر و200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين هذا العام، ووصلت إلى الدور قبل النهائي في السباقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز