نجا من الموت بأعجوبة.. النيران تلتهم سيارة متسابق سعودي في بولندا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض سائق الرالي السعودي يزيد الراجحي وشريكه، لحادث مروع بعد أن اشتعلت النيران في سيارتهما خلال سباق باها في بولندا.

ونجا الراجحي وشريكه بأعجوبة من الحادث المروع، فيما تم توثيق الواقعة عبر "Yazeed Racing أبطال العالم"، وهو الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الحساب: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى، ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي، ومايكل اور في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف".

ويعتبر يزيد الراجحي (40 عاما)، أحد أشهر السائقين في عالم الراليات، وأسس فريقه الخاص عام 2007.

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