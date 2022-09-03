«الإمارات للدراجات» يتألق في جولة إسبانيا

المصدر: (مدريد - وام)

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انضم دراجان من فريق الإمارات للدراجات الهوائية إلى قائمة الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية عشرة من جولة إسبانيا، والتي أقيمت على مسار طوله 192.7 كم، انطلاقاً من سالوبرينا وانتهاء في بيناس بلانكاس، حيث فاز كل من مارك زولر وزميله يان بولانك بالمركزين الثالث والرابع على التوالي ليصعد زولر إلى منصة التتويج رافعاً شعار فريق الإمارات.

وقال مارك زولر: «راضٍ عن مستوى لياقتي وأدائي، لكنني حزين لضياع فرصة الفوز بالمركز الأول». ويتصدر فريق الإمارات حالياً تصنيف الفرق في جولة إسبانيا، ويستعد للمشاركة اليوم في المرحلة الثالثة عشرة من الجولة، والتي تقام على مسار بطول 168.4 كم وصول إلى مونتيّا.

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