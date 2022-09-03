تمهيدي المرموم يدشن موسم «دبي لسباقات الهجن»

المصدر: دبي - البيان

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يدشن نادي دبي لسباقات الهجن موسمه للعام 2022-2023 بسباقات تمهيدي المرموم الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وينطلق اليوم ويستمر حتى السابع عشر من أكتوبر المقبل.

وتقام نسخة هذا العام على مدار خمس جولات لفئة اللقايا واليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، وتشهد المنافسة إقامة 256 شوطاً منها 120 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و136 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

سن اللقايا

وستكون الانطلاقة صباح اليوم، من خلال تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل وذلك على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات، وتتواصل السباقات في اليوم الثاني من خلال تحديات فئة اليذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كم وعلى مدار 16 شوطاً، وخصص اليوم الثالث لفئة اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر 14 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وتختتم الجولة الأولى يوم الثلاثاء الموافق السادس من سبتمبر بـ 14 شوطاً لفئة اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كيلومترات.

اختبار حقيقي

وأعرب علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن عن سعادته بانطلاقة الموسم الجديد بسباقات التمهيدي التي تعد اختباراً حقيقياً للهجن التي تستعد للموسم الجديد.

وأضاف: لقد ازدانت أروقة ميادين المرموم ولبست حلة زاهية لاستقبال الموسم الذي يتوقع أن يأتي استثنائياً ويكون حافلاً ومثيراً من خلال التجهيزات والإعداد المبكر لملاك الهجن وتجاوبهم مع هذه الرياضة التي تشكل منبعاً فياضاً بالخير وركناً مهماً يؤكد خصوصية ثقافتنا وتقاليدنا وعاداتنا والحرص على توثيقها وتأصيلها في نفوس الأجيال القادمة. وناشد بن سرود المشاركين أهمية الالتزام بالضوابط وكل ما من شأنه أن يسهم في نجاح هذه الموسم، متمنياً التوفيق للجميع.

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