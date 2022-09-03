النصر يشارك في «رماية الذيد»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تختتم اليوم بطولة نادي الذيد للرماية التي انطلقت أمس. وكشفت نسرين بن درويش رئيس قسم الأنشطة الرياضية النسوية بنادي النصر عن مشاركة النصر بفريقين من الرجال والسيدات يتكونان من 12 لاعباً ولاعبة في مسابقتي المسدس الهوائي 10م والبندقية الهوائية كذلك، وأضافت بن درويش: فريق النصر للسيدات يحرص على تحقيق مشاركة إيجابية وتحقيق نتائج ترقى للطموحات، مستذكرة النتائج والألقاب التي حققتها بنات العميد في البطولة السابقة قبل شهرين رغم حداثة الفريقين بهذه الرياضة.

ورحب علي بن نومة الكتبي المشرف العام على رياضة الرماية بنادي الذيد رئيس اللجنة المنظمة بالمشاركين في البطولة، وقال إن إدارة النادي تحرص على إقامة مثل هذه المنافسات على مدار العام التي ينظمها النادي واتحاد الإمارات للرماية.

وتختتم منافسات المسابقة اليوم بإقامة بطولة المسدس في الرابعة والنصف بمسابقة العموم والشباب والسيدات، وسيتم عقب ذلك إقامة حفل التتويج للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة بمسابقتي المسدس والبندقية.

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