الهندي إريجيسي يشعل قمة «دبي المفتوحة للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفرت نتائج الجولة السادسة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، عن عودة المنافسة الثنائية على صدارة البطولة، بعدما نجح الهندي أرجون إريجيسي في إيقاف انتصارات المتصدر رينات جومابييف لاعب كازاخستان، وتغلب عليه في قمة مباريات هذه الجولة.

واعتلى إريجيسي صدارة الترتيب، مستفيداً من فوزه، ومتساوياً في رصيد النقاط مع الروسي ألكسندر بريدكي، المصنف الأول للبطولة، الذي فاز بدوره ضمن الجولة نفسها على الهندي أيوش شارما، في مباراة أظهرت فارق الخبرة والتصنيف بينهما الذي يزيد على 500 نقطة.

وبنهاية الجولة السادسة، تقاسم بريدكي وإريجيسي الصدارة برصيد 5.5 نقاط لكل منهما، ويليهما 5 لاعبين في المركز الثاني برصيد 5 نقاط؛ وهم الأمريكي فلاديمير أكوبيان ورينات جومباييف من كازاخستان وثلاثة لاعبين من الهند هم راميشبابو براجاناندا وجروفر ساهاج وأرافيند.

أطول مباراة

وشهدت البطولة أطول مباراة في منافساتها حتى الآن، التي جمعت بين الإيراني أمين طبطبائي والأمريكي فلاديمير أكوبيان، حيث استمرت على مدار 6 ساعات كاملة، وانتهت بالتعادل عند النقلة 112، في مباراة شهدت إصراراً كبيراً من اللاعبين على تحقيق الفوز، قبل أن يخيم التعادل على النتيجة في النهاية.

وفي باقي نتائج الجولة، عاد الهندي راميشبابو براجاناندا للانتصارات بفوزه على مواطنه شاردول كاجري وقلص الفارق مع المتصدرين لنصف نقطة، كما فاز الهندي جروفر ساهاج على مواطنه رونق سادواني.

تفوّق

وفي نتائج اللاعبين الإماراتيين، فاز عمران الحوسني على الهندية إشفي اكاروال وسعيد إسحاق على الهندي إبراهيم دهقان وخسر أحمد الرميثي من الهندي المخضرم لاكسمان وفاز علي عبدالعزيز على الأردني كنعان النماص.

وفي أبرز النتائج العربية، فاز الأستاذ الدولي المصري أحمد عدلي على الأستاذ الدولي الفلبيني اوليفر ديماكيلينج، ورفع عدلي رصيده إلى 4.5 نقاط بفارق نقطة عن الصدارة، وتعادل المغربي محمد تيسير مع الهندي أنيروده تشاترجي، وخسر اليمني بشير القديمي من الأوزبكي أماس رحمت الله، وخسر القطري عزيز حسين من الهندي سانكت شاكرافارتي، وتعادل الفلسطيني راجي أبو عزيزة مع محمد طيب الرحمن من بنجلاديش، وخسر الناشئ السوري إبراهيم طلب من الهندي شاران راو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز