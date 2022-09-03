بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والبالغين والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام على مدى يومي 3 و4 سبتمبر وينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) منافسات الناشئين والشباب والأساتذة، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إن بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو تفتتح فعاليات الثلث الأخير من العام الجاري الذي سيشهد استضافة أبوظبي لأكبر وأهم بطولتين على مستوى العالم في رياضة الجوجيتسو بمشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة.

محطة مهمة

وأضاف الشامسي: «تعتبر البطولة محطة مهمة في تعزيز جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين يباشرون استعداداتهم لخوض منافسات بطولة العالم بأبوظبي في أكتوبر المقبل تحت مظلة الاتحاد الدولي وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في مطلع نوفمبر، ولعل ما يميز بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أنها تجمع نخبة اللاعبين من جنسيات مختلفة، ما يمثل فرصة جيدة للاحتكاك بمدارس متنوعة واكتساب المزيد من الخبرة.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، ما يعطيها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم، وحرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها وتعزيز رصيدهم من النقاط والارتقاء بتصنيفهم السنوي.

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