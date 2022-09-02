أنس جابر لصحفية أمريكية: أسألي يا ختي! (فيديو)

المصدر: البيان

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تداول رواد وسائل التواصل الإجتماعي فيديو طريف لنجمة التنس التونسية أنس جابر أثناء المؤتمر الصحفي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، المقامة حالياً، حيث ردت على أسئلة إحدى الصحفيات بالقول: اسألي ياختي!.

الفيديو الذي التقطته عدستات كاميرا اسكاي نيوز عربية ورد أنس جابر على الصحفية لاقى تفاعلاً كبيراً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق انتشاراً واسعاً.

وصعدت نجمة التنس التونسية أنس جابر إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما حققت انتصارا مثيرا أمام الأمريكية شيلبي روجرز وتغلبت عليها 4 / 6 و6 / 4 و6 / 3 اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الدور الثالث.

وأصبحت روجرز ثالث لاعبة أمريكية تطيح بها أنس جابر، المصنفة الخامسة على العالم، من البطولة الحالية حيث أطاحت بماديسون برينجل وإليزابيث ماندليك من الدورين الأول والثاني.

وحققت روجرز بداية قوية في المباراة لتنتزع المجموعة الأولى لكن أنس جابر استعادت التوازن في الوقت المناسب وفرضت تفوقها بشكل واضح في المجموعتين الثانية والثالثة.

وكانت أنس جابر قد حسمت كل من مباراتيها الأوليين في البطولة الحالية بمجموعتين متتاليتين، لكنها واجهت اليوم منافسة أكثر صعوبة أمام روجرز المصنفة 31 على العالم.

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