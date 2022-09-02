شرطة دبي تختتم فعالياتها في «معسكرات شباب الأهلي الصيفية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع رابطة المُحترفين الإماراتية في فعاليات مبادرتها «المعسكرات الصيفية»، في نادي شباب الأهلي دبي، التي استمرت لمدة 4 أيام، والهادفة إلى توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان استمتاعهم في أجواء تسودها الصداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعاليات تجمعهم مع الأسر وأصحاب الهمم.

وصممت شرطة دبي، ممثلة بأكاديمية شرطة دبي وإدارة التوعية الأمنية وإدارة التفتيش الأمني ومبادرتي «الروح الإيجابية» و«التزامكم سعادة»، حقيبة توعوية وتثقيفية تتلاءم مع المستوى العمري والمعرفي للاعبين الصغار، وتجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد، وتعزز بناء قدرات اللاعبين واللاعبات وصقل مواهبهم خلال موسم الإجازة الصيفية، وتسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية الأصيلة في نفوسهم بأنشطتها المتنوعة والشيقة الحافلة بالمعرفة والتسلية.

هدف

وتهدف أنشطة مبادرة «التزامكم سعادة» التي تأتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، ومؤسسة دبي للإعلام، في عامها السادس على التوالي، إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، إلى جانب تعريف الناشئة وتوعيتهم بالاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وغرس الرسائل الإيجابية والتثقيفية بين جميع أطراف اللعبة.

كما هدفت المبادرة إلى تعزيز مبادئ اللعب النظيف ومبدأ الروح الرياضية، وتعزيز التواصل الاجتماعي مع كافة فئات المجتمع، والعمل على إسعاده بما يحقق الأمن والطمأنينة والرفاهية بين جميع أفراد المجتمع، والعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي في إشراك المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة في رفع الثقافة الأمنية والمجتمعية.

وتضمنت المبادرة فعاليات وأنشطة رياضية وتوعوية وترفيهية، وعروض الكلاب البوليسية والدوريات الأمنية الفارهة، وموسيقى شرطة دبي، وبرامج توعوية للشرطي منصور والشرطية آمنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز