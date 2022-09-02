«بناء الأجسام» جاهز لتحدي البطولة الآسيوية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يدشن منتخب الإمارات لبناء الأجسام مشاركته في بطولة آسيا المقامة في قيرغيزستان اليوم بفعالية الفيزيك للرجال، وتشارك الإمارات ببعثة رسمية تضم 32 شخصاً برئاسة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات وتضم المدير الفني زويد سالمين الزعابي والمدرب المساعد سلمان عجيل والحكم الدولي ناصر الوحشي والطبيب سعيد ساساني، والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد يزبك، و26 لاعباً في مختلف الأوزان والفئات.

ويمثل المنتخب في فئة الماسترز كل من خالد بخيت وأحمد حسين ومطر جمعة، بينما سيمثل المنتخب في فئة بناء الأجسام كل من أيوب العمار وأحمد حسن رستم وعبدالله حسن رستم وعبدالله إبراهيم الحمادي والماس موسى البلوشي ويمثله في فئة كلاسيك بناء الأجسام كل من سعيد علي عباس ورشيد علي سعيد الحضرمي ومروان سليمان البلوشي وعبدالله مبارك المطيري.

نجوم الفيزيك

ويمثل الإمارات في مسابقات الفيزيك 14 لاعباً وهم كل من مشاري أحمد جمعة دار وعبدالله حسن درويش في الموسكولار، ويمثله في الكلاسيك فيديك هادف مطر السويدي وخالد إبراهيم البلوشي، بينما في فيزيك الرجال يمثل منتخب الإمارات كل من عبدالله علي الختال وعمر محمد المهيري وعبدالله عامر العيساني وشعيب عبدالله الربيع وراشد محمد الحبسي وعلي حسن زاكري ومحمد عبدالله الكمالي وخالد جمال البلوشي وعلي ضاوي وإبراهيم الدوسري.

هدف

وتقدمت بعثة المنتخب بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للجهود التي بذلت في إعداد المنتخب من كل النواحي ويمثل الإمارات بشكل مميز، حيث أوضح رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر أن المنتخب يتطلع لتحقيق أفضل الإنجازات وبما يتناسب ومكانته الآسيوية والعالمية، ومثنياً على جهود جميع اللاعبين لتمثيل المنتخب بأفضل صورة.

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