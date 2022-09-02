الكازاخستاني رينات يتصدر «دبي المفتوحة للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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تربع الكازاخستاني رينات جمعاباييف على صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج بفوزه في لقاء فض الشراكة مع الهندي راميشابو براغاناندا في قمة مباريات الجولة الخامسة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج والتي تستمر حتى الرابع من الشهر الجاري.

وفي بقية مواجهات الجولة الخامسة وعلى الطاولة الثانية واصل المصنف الأول في البطولة الروسي ألكسندر بريدكي الضغط على المنافسين بعد اكتساحه لخصمه الصربي ألكسندر إنجيج في عرض ساحر قدمه الروسي، حيث ضحى بالحصان في مرحلة الافتتاح مقابل هجوم ساحق نجح فيه بالتغلب على خصمه في 21 نقلة، وعلى الطاولة الثالثة انتصر الهندي أرجون إريغيسي على خصمه الأذربيجاني محمد مرادلي في مباراة سهلة تفوق فيها الهندي بالتحضير القوي، وفي مباراة قوية وماراثونية امتدت لـ 87 نقلة على الطاولة الرابعة تمكن الأستاذ الدولي الكبير المخضرم وبطل النسخة الأولى الأمريكي فلاديمير أكوبيان من هزيمة منافسه الهندي سيتورامان.

وعلى الطاولة الخامسة استمر الحصان الأسود أستاذ الاتحاد الدولي، الهندي أيوش شارما من مواصلة مفاجآته وعروضه القوية في البطولة، حيث تمكن هذه المرة من إطاحة الأستاذ الدولي الكبير الألماني ليفيو ديتر نيسيبينو رغم الفارق التصنيفي الكبير بينهما.

وفي أبرز النتائج العربية، تغلب المصري أحمد عدلي على الأستاذة الهندية بِريانكا، فيما خسر الناشئ السوري رامي طلب من الهندي جاكيو ساماد.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، خسر كل من حمد بدر من الهندي راميش وخسر سعيد إسحاق من عابد مُجاور، وتعادل عمران الحوسني مع العماني عامر المعشني.

ترتيب

بنهاية الجولة الخامسة انفرد بالصدارة برصيد 5 نقاط الكازاخستاني رينات جوماباييف، وتساوى برصيد 4.5 نقاط 4 لاعبين هم الروسي ألكسندر بريدكي والأمريكي فلاديمير أكوبيان والهنديان إريغيسي وأيوش شارما.

وتجمع الجولة السادسة مواجهة قوية مرتقبة بين الكازاخستاني رينات جمعاباييف مع الهندي أرجون إريغيسي، وعلى الطاولة الثانية يلتقي الهندي أيوش شارما مع الروسي ألكسندر بريدكي، فيما يلتقي الإيراني محمد أمين طبطبائي مع الأمريكي فلاديمير أكوبيان، ويلتقي الهندي براغاناندا مع مواطنه شاردول غاغاري.

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