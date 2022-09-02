دورة في الفجيرة غداً لتأهيل حكام الجودو

المصدر: (أبوظبي - وام)

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يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه الرياضي الجديد 2022 - 2023 غداً بافتتاح دورة حكام الجودو بالفجيرة، والتي تستمر يومين بمشاركة مفتوحة للراغبين الذين أكملوا إجراءات التسجيل.

ويتضمن برنامج الدورة في اليوم الأول فقرة للتعارف ثم محاضرة عن كيفية احتساب النقاط والإنذارات والتدريب على التمركز ومراجعة نقاط المحاضرة الأولى، وتتناول في يومها الثاني مراجعة عملية لآلية احتساب النقاط والإنذارات، وشرح وتقييم التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون اللعبة وكيفية تطبيقها.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو كل الأندية الأعضاء بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد للموسم الجديد، والذي يبدأ يوم 17 سبتمبر الجاري في الشارقة بمسابقة فئتي البراعم والشباب للجودو، فيما يبدأ نشاط المصارعة يوم 24 سبتمبر الجاري ببطولة كأس رئيس الدولة للأشبال والناشئين.

وتمنى رئيس الاتحاد التوفيق لكل الأندية في المنافسة وحصد الألقاب، وأن يفرز الموسم الجديد مواهب واعدة تدعم المنتخبات الوطنية للمصارعة والجودو.

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