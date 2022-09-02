أبوظبي تتوج بطل «خفيف ثقيل» الملاكمة 5 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي المواجهة المرتقبة على بطولة العالم للملاكمة في وزن خفيف الثقيل بين ديمتري بيفول، المتوج بلقب رابطة الملاكمة العالمية، وجيلبرتو راميريز المعروف بـ «زوردو»، في 5 نوفمبر 2022 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ويتمتع بيفول بسجلٍّ خالٍ من الهزائم بعد انتصاره في 20 نزالاً منها 11 فوزاً بالضربة القاضية، ويحظى راميريز بدوره بسجل خالٍ من الهزائم مع تحقيقه 44 انتصاراً منها 30 بالضربة القاضية.

وقال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعداء باستضافة هذه المواجهة المرتقبة على لقب بطولة العالم للملاكمة، ويشكل احتضان هذه النزالات خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا عبر منحنا منصة لمشاركة قيم الضيافة الإماراتية العريقة وتسليط الضوء على تجاربنا السياحية والترفيهية والثقافية المُلهمة، وإتاحة المجال أمام جمهور الملاكمة للاستمتاع بها».

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