البحرين بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات الخليجية

المصدر: أبوظبي - وام

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حسم فريق البحرين البحريني لقب بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للأندية الخليجية للكرة الطائرة للسيدات، في نسختها الأولى، لمصلحته وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الشارقة الرياضي للمرأة، بثلاثة أشواط دون رد في المباراة في ختام البطولة مساء أمس، على صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وكانت منافسات النسخة الأولى من البطولة قد أقيمت على مدار 6 أيام، بمشاركة 6 فرق خليجية منها 3 فرق إماراتية وفريق من كل من البحرين والكويت والسعودية.

كما نجح فريق الوصل في الحصول على المركز الثالث بتغلبه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للأندية بثلاثة أشواط دون رد أيضاً في المباراة التي سبقت النهائي.

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