الدورة السادسة من تحدي دبي للياقة 2022 تنطلق أكتوبر المقبل

المصدر: البيان

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تنطلق الدورة السادسة من تحدي دبي للياقة، وهي المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر المقبل.

ويدعو التحدي كافة أفراد المجتمع على تجديد التزامهم بمستقبل أكثر صحة ونشاطاً، وذلك انطلاقاً من هدف المبادرة الأساسي والمتمثل في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم والتأكيد على مكانتها كأفضل المدن للحياة والعمل والزيارة.

ويشجع تحدي دبي للياقة سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطا من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يوميا على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات الرياضية التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وساهم تحدي دبي للياقة منذ انطلاقه عام 2017 في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية في جميع أنحاء المدينة، وحث أفراد المجتمع من كافة الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، وتم تصميم أجندة فعالياته الشاملة لتحفيز سكان وزوار دبي على الاستمتاع بتجربة رياضية ممتعة مع العائلة والأصدقاء واختبار أنشطة جديدة ربما لم يسبق لهم تجربتها من قبل.

وسيشهد تحدي دبي للياقة 2022 عودة كل من تحدي دبي للدراجات الهوائية أحد أبرز فعاليات المبادرة في 6 نوفمبر، ليتيح الفرصة أمام العائلات وعشاق هذه الرياضة لخوض تجربة مميزة عندما سيتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد بالإضافة إلى تحدي دبي للجري الذي سيقام 20 نوفمبر ليحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري أمام العائلات والعدائين الهواة والمحترفين ضمن أكبر فعالية مجتمعية لرياضة الجري.

وقد سجل هذان التحديان أرقاما قياسية في الدورة الماضية بالنسبة لأعداد المشاركين، حيث شارك 33 ألف راكب في تحدي دبي للدراجات الهوائية، بينما انضم 146 ألف عداء إلى تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد.

ومن المقرر أن تتوفر المزيد من المعلومات حول برنامج هذا الموسم وكيفية التسجيل في التحدي خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أنه شارك في دورة العام الماضي من تحدي دبي للياقة 1.65 مليون مشارك، بزيادة قدرها 10 بالمائة عن دورة العام 2020 وهو ما يمثل نصف سكان مدينة دبي تقريباً.

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