كأس آسيا للكريكيت بدبي.. مباريات وعروض زواج (فيديو)

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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لا تخلو الأحداث الرياضية بطبيعتها الحماسية من العديد من اللحظات الجميلة التي توثقها عدسات المصورين وشواهد الجمهور، آخرها ما حدث بكأس آسيا للكريكيت المقام بدبي حين تقدم لاعب منتخب هونغ كونغ، كينيشت شاه، بطلب مفاجئ للزواج من خطيبته.

وعلى الرغم من خسارة فريقه في المباراة ضد الهند، إلا أن شاه خطف قلوب المشاهدين بعرضه الأخير على مدرجات استاد دبي الدولي للكريكيت حيث جثا على ركبة واحدة على طريقة الأفلام، وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو لتلك اللحظة الخاصة، التي كُللت بموافقة زوجة المستقبل، على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» الصينية.

من جهته، قال أحد المستخدمين على «تويتر»: «تدرك تماماً صدمة الشابة وعدم معرفتها بالأمر عندما تلاحظ هاتفها الذي سقط منها.. مبارك للزوجين السعداء».

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