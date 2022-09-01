فتح باب التسجيل في «ترايثلون دبي للسيدات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من «ترايثلون دبي للسيدات 2022»، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة والمخصص للسيدات فقط، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي يوم الأحد (2 أكتوبر 2022) بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث رياضات، وهي السباحة والجري والدراجات الهوائية.

وتتيح اللجنة المنظمة التسجيل في الترايثلون أمام جميع النساء بداية من عمر 15 سنة فما فوق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، إذ يمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق.

ويحتضن نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا منافسات النسخة الخامسة من الترايثلون الذي يتضمن ثلاث رياضات وهي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، وذلك ضمن ثلاث فئات وهي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، وتتنافس المتسابقات في فئة سوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جرياً، فيما تتنافس المتسابقات في فئة سبرنت على مسافة 750 متراً سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جرياً، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جرياً.

وتنطلق منافسات الترايثلون بمسابقة السباحة، التي تقام في شاطئ نادي دبي للسيدات في إطار من الخصوصية التامة، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات ، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية التي تنطلق من أمام النادي في شارع جميرا.

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