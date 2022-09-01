براغنانادا ورينات يتصدران «دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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اقتسم الهندي راميشابو براغناناندا ورينات جومابييف لاعب كازاخستان صدارة الترتيب العام للنسخة الـ22 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بعدما حقق كل منهما العلامة الكاملة برصيد 4 نقاط، بنهاية منافسات الجولة الرابعة من البطولة، التي يشارك فيها 170 لاعبا ولاعبة.

ونجح براغناناندا وجومابييف من فض الشراكة على صدارة الترتيب مع المنافسين الآخرين، الذين بلغ عددهم 8 لاعبين في الجولة الماضية، وذلك بعد تحقيقهما الفوز في الجولة الرابعة، فيما تراجع ترتيب الآخرون بالتعادل أو الخسارة.

وفي أبرز النتائج العربية، تعادل المصري أحمد عدلي مع الهندي باندا سابميت، فيما خسر المغربي محمد تيسير من الناشئ الموهوب السوري رامي طلب رغم الفارق التصنيفي الكبير بينهما والذي يزيد على 800 نقطة.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، خسر عمران الحوسني أمام الهندي محمد شيخ نوبيرشاه، وخسر حمد بدر من الهندي أجاي كريشنا، وفاز أحمد الرميثي على الهندية إيشا شارما، كما فاز إبراهيم سلطان على الهندي أرناب جينا.

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