منتخب السباحة يشارك في البطولة العربية بمصر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يغادر منتخب الإمارات للسباحة للفئات العمرية إلى مصر اليوم، للمشاركة في البطولة العربية للسباحة، والتي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري. وتشهد البطولة مشاركة عربية كبيرة، ويتواجد فيها منتخبنا الوطني بـ 8 سباحين، فيما يرأس البعثة، عبد الله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، والذي سيحضر أيضاً، اجتماع الاتحاد العربي للسباحة، والذي يعقد على هامش البطولة 7 سبتمبر الجاري، وتضم بعثة منتخبنا المدربين مروان الحتاوي وطلال العلي، و6 سباحين.

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