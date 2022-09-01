بعثة أبطال الدراجات تعود من تايلاند

المصدر: دبي - البيان

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عادت إلى الإمارات بعثة منتخبنا الوطني للدراجات عقب المشاركة الناجحة في بطولة كأس آسيا للمضمار في تايلاند وتحقيق 3 ميداليات بواقع ذهبية وفضية برونزية لنجوم منتخبنا الوطني يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، إضافة إلى تحقيق فضية سباق ذكرى تأسيس الاتحاد التايلاندي للدراجات رقم 62 عن طريق أحمد المنصوري.

وضمت بعثة منتخبنا الوطني في تايلاند يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، سيف الكعبي وخالد معيوف، إضافة إلى فني الدراجات أحمد معيوف، وكان في استقبالهم بمطار دبي رئيس اتحاد الدراجات منصور بو عصيبة، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، ومدير المراسم طارق العريدي، ومدير شؤون الاتحادات بطي العبدولي، ومن الهيئة العامة للرياضة عمر خلف مدير إدارة الرياضة.

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