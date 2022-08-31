كوريا بطل آسيا لناشئي اليد

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توج منتخب كوريا الجنوبية للمرة الثالثة هلى التوالي بطلا للبطولة الاسيوية التاسعة لناشئي اليد التي احتضنتها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 20 ولغاية 31 من شهر أغسطس الجاري والمؤهلة لبطولة العالم 2023 في كرواتيا وشهدت البطولة مشاركة 11منتخب اسيوي سعت جميعها لحجز احدى المقاعد الخمسة المؤهلة لبطولة العالم 2023

وجاء فوز المنتخب الكوري بالبطولة بجدارة بفوزه في المباراة النهائية التي اقيمت مساء اليوم على المنتخب الايراني الوصيف بنتيجة 22/26 واحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بالبطولة عقب فوزه الصعب على الياباني 25/26.

التتويج والتكريم

وقام كل من الشيخة حياة ال خليفة عضو اللجنة الاولمبية البحرينية رئيسة اتحاد الطاولة البحريني وبدر ذياب نائب وئيس الاتحاد الدولي عن القارة الاسيوية وعلي اسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد وفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد وصالح بن عاشور وئيس حكام القارة الاسيوية بتتويج الفائزين الثلاثة الاوائل بالبطولة حيث توج لاعبي المنتخب الكوري البطل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة والمنتخب الايراني الوصيف بالميداليات الفضية والمنتخب السعودي الثالث بالميداليات البرونزية وطال التكريم 7 لاعبين الافضل بالبطولة بما فيهم الهداف والحارس.

5 منتخبات

وشهدت البطولة التي توج بلقبها المنتخب الكوري تأهل المنتخبات الخمسة لبطولة العالم في كرواتيا عام 2023 وهي كوريا الجنوبية وايران والسعودية واليابان الرابع والبحرين الخامس وخرجت بقية الفرق من البطولة بدون اي نتائج ايجابية

وحصل منتخب الامارات على المركز 11 الاخير بالبطولة وحلت اليابان والبحرين وقطر والكويت والعراق واوزبكستان والهند ببقية المراكز من الرابع ولغاية العاشر.

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