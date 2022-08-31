تعاون بين «دبي البحري» و«بيت الخير»

المصدر: دبي - البيان

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وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجمعية بيت الخير مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك يهدف إلى خلق قنوات تواصل دائم وخلق فرص لزيادة الشراكة في مجال الأعمال.

وجرى بهذه المناسبة توقيع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعابدين طاهر العوضي المدير العام لجمعية بيت الخير.

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على توجيه الشكر الجزيل لأسرة جمعية بيت الخير على سرعة الاستجابة والعمل على إكمال وتنفيذ هذه المبادرة. وقال حارب نحن سعيدون للغاية بهذه الخطوة التي تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الاستفادة من الإمكانيات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والوطنية في مختلف المجالات كما أنها تأتي ضمن التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة للنادي 2021 - 2027.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المبادرة تعكس الأدوار المختلفة التي يلعبها النادي ليس على الصعيد الرياضي فحسب، بل من أجل خدمة المجتمع ككل وهذه المرة جاءت الشراكة مع جمعية بيت الخير التي تعد الأولى في مجال تقديم الخدمات الإنسانية المتميزة في الدولة منذ تأسيس الجمعية عام 1989 مبيناً أن النادي ظل حريصاً كل موسم على تقديم ريع فعالياته للجمعيات والهيئات الخيرية سعياً من النادي لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.

نظرة مستقبلية

ومن جانبه قال عابدين طاهر العوضي المدير العام لجمعية بيت الخير إن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين المؤسسة ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية يعكس النظرة المستقبلية لعمل مؤسساتنا الوطنية بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة كما يدل على توجه المسؤولين وإيمانهم بأهمية التعاون والتكامل بما يخدم المصلحة العامة لكل طرف.

وأضاف عابدين طاهر العوضي نحن سعداء للغاية بهذه الخطوة التي تؤسس لعلاقة ممتعة مع القطاع الرياضي بمختلف شرائحه مما يعزز من دور مؤسسين في نشر العمل الخيري والقيام بأدوار أكثر فاعلية في المستقبل موجهاً الشكر الجزيل لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار ومثمناً جهود الإدارة التنفيذية في النادي والتي يشرف عليها محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي.

وقع نادي #دبي الدولي للرياضات البحرية وجمعية بيت الخير مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك يهدف إلى خلق قنوات تواصل دائم وخلق فرص لزيادة الشراكة في مجال الأعمال.#البيان_الرياضيhttps://t.co/MWQ7P1mrwE pic.twitter.com/kKuKmzda1O — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 31, 2022

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