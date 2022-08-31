مبلغ خرافي.. بطاقة بيسبول تحطم سعر قميص مارادونا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حققت بطاقة بيسبول أرقامًا قياسية، بعدما تجاوز سعرها 10 ملايين دولار، لتحطم سعر قميص أسطورة كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وبيعت بطاقة بيسبول للنجم ميكي مانتل مقابل 12.6 مليون دولار، لتدخل موسوعة الأرقام القياسية باعتبارها أغلى التذكارات الرياضية ثمناً على الإطلاق، في سوق مزدهر للمقتنيات الرياضية، شهد نمواً ضخماً خلال السنوات الأخيرة.

وحطمت بطاقة ميكي مانتل النادرة الرقم القياسي لقميص الأسطورة مارادونا، الذي ارتداه عندما سجل الهدف المثير للجدل بيده في كأس العالم 1986، بعدما تم بيعه قبل بضعة أشهر مقابل 9.3 مليون دولار.

وتخطت بطاقة مانتل حاجز الـ 7.25 مليون دولار الذي بيعت به بطاقة لاعب البيسبول هونوس واغنر، التي صدرت قبل 100 عام في عملية بيع خاصة، وشهد الشهر الماضي بيع حزام الملاكمة للوزن الثقيل الذي استعاده محمد علي خلال نزال رامبل إن ذا جانغل عام 1974 مقابل 6.2 مليون دولار.

ويعد ميكي مانتل من أساطير البيسبول، حيث لعب لفريق نيويورك يانكيز في الفترة من 1951 حتى 1968، وتوفى عام 1995.

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