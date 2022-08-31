بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي يوم السبت المقبل، الانطلاقة المرتقبة لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد الإماراتي بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والبالغين والأساتذة.

وتنطلق البطولة التي تقام على مدى يومي 3 و4 سبتمبر بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يزخر شهر سبتمبر بمجموعة من البطولات المهمة التي يتطلع إليها بشغف محبو وممارسو هذه الرياضة، وتعد بطولة الإمارات الوطنية واحدة من أبرز تلك الأحداث التي تؤهل اللاعبين للاستعداد بشكل مثالي لما هو قادم من استحقاقات عالمية بارزة، خصوصاً بطولتي العالم، وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين اللتين تستضيفهما عاصمة الجوجيتسو في أكتوبر ونوفمبر المقبلين على التوالي».

وتابع البطران: توفر بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو فرصة مميزة وأجواء استثنائية للاستمتاع بأداء نخبة اللاعبين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، والذين سيحرصون على تقديم أفضل ما لديهم من إمكانات تؤهلهم للتحدي من أجل اعتلاء منصة التتويج.

جهود مشتركة

وأضاف البطران: تعكس البطولة الجهود المشتركة التي تجمع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين في تصميم بطولات عالمية المواصفات تسهم في تطوير تلك الرياضة، وإيجاد قاعدة راسخة من الأبطال القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية والحفاظ على رصيد الإنجازات التي تحققت على مدى الأعوام الماضية.

من جانبه، قال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «تحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول فيها 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها محطة أساسية ضمن بطولات الموسم، في ظل حرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها وتعزيز رصيدهم من النقاط».

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