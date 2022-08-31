محمد بن سليّم: انضمام «أودي» للفورمولا1 شهادة نجاح لـ«فيا»

المصدر: بروكسل - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحّب محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بقرار شركة أودي المشاركة في بطولة فورمولا 1 قائلاً: «يمثل هذا الإعلان نقلة نوعية لسباقات الفورمولا 1 وللاتحاد الدولي للسيارات، وأود أن أشكر كافة الأطراف التي ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز من شركة أودي والفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات، حيث إن هذا الإعلان يمثل شهادة على العمل الجاد الذي قامت به جميع الجهات المعنية لتطوير اللوائح الجديدة الخاصة بوحدة الطاقة لعام 2026. والتي مهدت بدورها الطريق لانضمام مشاركين جدد، مثل شركة أودي، إلى أبرز بطولة في عالم رياضة المحركات».

من جانبه، قال ماركوس دوسمان، رئيس مجلس إدارة شركة أودي إيه جي: «رياضة المحركات من أهم الجوانب التي نهتم بها، ويمثل عالم الفورمولا 1 منصة عالمية لعلامتنا التجارية، ومختبراً حقيقياً لتطوير تقنياتنا وأدائنا، إذ يعتبر الجمع بين الأداء العالي والمنافسة محركاً رئيسياً للابتكار».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز