منتخب الغولف يواجه الدومنيكان وصربيا في «كأس آيزنهاور»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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يدشن المنتخب الوطني لرجال الغولف، اليوم، مشاركته في بطولة كأس «آيزنهاور»، البطولة الأعرق والأهم عالمياً للاعبين الهواة، والتي تقام على ملعب «لو غولف إنترناشيونال» في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

ويستهل منتخبنا مشاركته في البطولة بمواجهة لاعبي منتخبي الدومنيكان وصربيا.

ويترأس بعثة منتخبنا في البطولة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وتضم أكرم سكيك مدير اتحاد الغولف وإداري المنتخب، واللاعبين أحمد سكيك المصنف 63 عالمياً، وخالد الجسمي، وعبدالله محمد المشرخ.

وأعرب اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي عن ارتياحه لاستعداد وجاهزية لاعبي المنتخب قبل بداية البطولة وأضاف:

«تعد كأس آيزنهاور ثاني أكبر وأعرق بطولات الغولف للهواة على المستوى الدولي، ولذا يحرص الاتحاد على خوض منتخبنا لهذا الاستحقاق المهم، بهدف اكتساب خبرات الاحتكاك مع لاعبي العالم».

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