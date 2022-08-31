«تورك للدراجات» يعسكر في سلوفينيا

المصدر: ليوبليانا - البيان

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يقيم فريق «تورك للدراجات الهوائية»، وهو فريق يضم 8 دراجين من المواطنين الإماراتيين الهواة، معسكراً في سلوفينيا، بدعم من مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) و«الاتحاد للطيران».

ووصل فريق تورك إلى سلوفينيا حيث يقيم تدريباته لمدة 3 أسابيع، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد. وجاء دعم «الاتحاد للطيران» على شكل توفير رحلة الطيران للفريق، إلى جانب نقل الدراجات الهوائية ومعدات الفريق وغيرها.

خيار

واعتبر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق «تورك»، أن اختيار سلوفينيا لإقامة المعسكر، جاء بالنظر لأهمية رياضة الدراجات الهوائية في هذه الدولة الأوروبية التي تزخر بأبطال اللعبة، إلى جانب توفر التجهيزات اللازمة من أجل التحضيرات، ووجود التضاريس التي تساهم في رفع مستويات الدراجين وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ووجه بن زعل، الشكر للمؤسسات الوطنية الداعمة لهذا المعسكر، بما يعكس اهتمامها بالتفاعل مع المجتمع وتحفيز أبناء الوطن في شتى المجالات، ومنها الرياضة.

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