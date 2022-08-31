«الكرة الأكثر حظاً» من «دي بي وورلد» 3 سبتمبر

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تعود سلسلة «الكرة الأكثر حظاً على الأرض» المرتقبة إلى أندية الغولف في جميع أنحاء دولة الإمارات هذا الأسبوع، حيث يتنافس اللاعبون الهواة للحصول على فرصة لا تقدر بثمن للعب جنباً إلى جنب مع بعض من أكبر نجوم العالم في تحدي «برو-إم» ضمن بطولة جولة دي بي وورلد للغولف، وستقام البطولات المؤهلة في 19 نادياً في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والعين، خلال الفترة من 3 سبتمبر إلى 22 أكتوبر المقبلين. تم إطلاق سلسلة «الكرة الأكثر حظاً على الأرض»، لأول مرة في عام 2011.

فرصة

وقال توم فيليبس، رئيس منطقة الشرق الأوسط لجولة «دي بي وورلد»: «يسعدنا أن نقدم هذه الفرصة مرة واحدة في العمر للاعبي الغولف المحليين في جميع أنحاء الإمارات، ونحن نشجعهم من جميع الأعمار على المشاركة في هذه المبادرة الفريدة التي تمنح اللاعبين الهواة الفرصة لممارسة رياضة الغولف جنباً إلى جنب والاحتكاك مع أفضل اللاعبين المشاركين في بطولة جولة دي بي وورلد الختامية للموسم».

وبدوره، قال تيفي بيرسيرو الفائز العام الماضي: «لا أستطيع أن أصف الأمر بالكلمات، لم أكن أتوقع حقاً الفوز، كانت فرصة رائعة للعب مع أحد أفضل اللاعبين في العالم».

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