640 لاعباً في برنامج تطوير مهارات الألعاب الجماعية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد برنامج تطوير مهارات الألعاب الجماعية الذي نظمه مجلس الشارقة خلال شهر أغسطس الجاري تفاعلاً كبيراً من مختلف أندية الإمارة بمشاركة واسعة من المدربين واللاعبين وتم تنظيم البرنامج في ألعاب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة خلال الفترة من 1 إلى 26 أغسطس بإشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير وبمشاركة خبراء أجانب من صربيا وفرنسا ضمن استراتيجية المجلس التي تهدف إلى رفع كفاءة المدربين العاملين بالأندية وتطوير مستويات اللاعبين في مختلف الفئات السنية، حيث استقطب البرنامج «640» لاعباً في الألعاب الثلاث بواقع «320» لاعباً في كرة الطائرة و«220» لاعباً لكرة السلة و«100» لاعب لكرة اليد.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الذي ضم هذا العدد الكبير من لاعبي الفئات المختلفة بأندية الإمارة بما يعد تحقيقاً للهدف المنشود الذي أقيم من أجله بتشجيع الأندية على مشاركة مدربي الألعاب الثلاث واللاعبين بفعالية كما أنه شهد إشراف خبراء أجانب من فرنسا وصربيا ومعسكرات داخلية وخارجية وورش عملية ونظرية تؤكد أن البرنامج تم تنفيذه بشكل مميز.

وأضاف الحزامي: نتطلع في المجلس عبر استمرار مثل هذه البرامج للارتقاء بمستويات اللاعبين التي تأتي عبر تطوير قدرات المدربين واكتشاف المواهب الجديدة ودعم كل الإيجابيات التي تتحقق من أجل تقدم ورفعة الرياضة بالإمارة بشكل عام وعلى مستوى الألعاب الجماعية بشكل خاص مع كل ما يتوفر من بنى تحتية وإمكانيات عالية واهتمام واسع والهدف واحد في النهاية وهو حصد البطولات باسم الإمارة وتميز أنديتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز