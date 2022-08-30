طيران الإمارات تجدد رعاية «فلاشينغ ميدوز» للتنس

المصدر: دبي - البيان

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للعام الـ11 على التوالي واصلت طيران الإمارات رعايتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، التي انطلقت منافساتها أمس، وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

وتعود شراكة طيران الإمارات مع اتحاد الولايات المتحدة للتنس USTA والبطولة السنوية الشهيرة إلى ما يقرب من 11 عاماً.

وتضم محفظة رعاية طيران الإمارات لرياضة التنس ثلاثاً من بطولات الجائزة الكبرى الأربع، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد التنس للمحترفين ATP.

وقال عيسى سليمان أحمد، نائب رئيس إقليمي لعمليات طيران الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية: «تدعم طيران الإمارات البطولة الأمريكية المفتوحة منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك انطلاقاً من التزامنا بربط الناس في جميع أنحاء العالم من خلال شغف مشترك بالرياضة. البطولة الأمريكية المفتوحة واحدة من أهم الأحداث على التقويم الرياضي العالمي، ويسعدنا أن نكون الناقلة الرسمية التي تجمع الجماهير في جميع أنحاء العالم معاً للاستمتاع باللعبة. كما نسعى باستمرار، بموجب وعد علامتنا التجارية إلى إسعاد عملائنا بتجربة متميزة لا تضاهى، سواء على متن الطائرة أو في البطولة، ونتطلع إلى تلبية شغف عشاق التنس في الولايات المتحدة وحول العالم».

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