«دبي للشطرنج».. مفاجآت مبكرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أسفرت نتائج الجولة الثانية لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج عن مفاجآت مبكرة بتعثر الأساتذة المصنفين الأوائل، إذ تعثر المصنف الخامس في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأرجنتيني ساندرو ماريكو بالخسارة أمام خصمه الإيراني سيد بور موسوي رغم الفارق التصنيفي الكبير بينهما والذي يزيد على 250 نقطة.

ووقع المصنف الثالث في البطولة الإيراني محمد أمين طبطبائي في فخ التعادل أمام الأوزبكي محي الدين مادامينوف بعد مباراة امتدت أكثر من 60 نقلة.

وأسفرت نتائج المباريات على الطاولات الأولى، عن تفوق المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي على اليمني بشير القديمي، وتمكن الهندي أرجون إريغيسي من الفوز على مواطنه نيتيش بيلوركار.

وعلى صعيد منافسات اللاعبين العرب، انتهى الديربي العربي بين الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي والأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير بالتعادل، فيما خسر الأستاذ الدولي القطري حسين عزيز أمام الهندي أرافيند شيتامبارام.

بينما شهدت المنافسة الإماراتية خسارة سعيد سعيد إسحاق من الصربي إنجيج ألكسندر، فيما حقق لاعب المنتخب الوطني عمران الحوسني فوزاً مثيراً على الفلبيني أوليفر ديماكلينغ ليرفع رصيده إلى نقطتين بالعلامة الكاملة مع 28 لاعباً بالرصيد نفسه من النقاط.

واحتفى نادي دبي للشطرنج والثقافة بيوم المرأة الإماراتية بدعوة فوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي ورافقتها أمل العارف عضو مجلس إدارة النادي لإعطاء إشارة البدء للجولة الثانية. وأعرب النادي من خلال كلمة قدمها مدير البطولة قبل افتتاح الجولة، عن اعتزازه بإنجازات ابنة الإمارات وتقدير دورها الحيوي في المجالات والصعد كافة وإسهامها المتميز في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

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