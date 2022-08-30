«تحدي الثلج» ينطلق في «سكي دبي» 24 سبتمبر

المصدر: دبي-البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ 13 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» بمول الإمارات السبت 24 سبتمبر المقبل. ويستمر التسجيل في هذا الحدث حتى يوم السبت 17 سبتمبر المقبل، وسيكون على الراغبين في المشاركة الإسراع للتسجيل وحجز أماكن لهم في هذا السباق المميز من خلال الموقع الإلكتروني بريمير أونلاين عبر الرابط:

https:/‏‏/‏‏www.premieronline.com/‏‏event/‏‏ice_warrior_13_5919

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية المتنوعة التي يتراوح عددها بين 22 إلى 24 عائقاً تشكل قمة التشويق والتحدي والتي تم تصميمها بحيث تجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي المرتقب يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

ويواصل «تحدي الثلج» استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عامًا، وذلك ضمن فئتين تنافسيتين هما فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلط المفتوحة لجميع المستويات البدنية.

مضمار ثلجي

وستتحول القاعة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن تسلق الحائط والمنحدر الزلج، والزحف فوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، والتدحرج، والجري فوق الجليد، واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز فوق الحواجز وعلى العجلات.

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