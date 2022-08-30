سعود المعلا لـ « البيان»: سمعة الدولة سر نجاح شطرنج الإمارات عالمياً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أن الثقة الدولية بانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ونجاح شطرنج الإمارات العالمي، جاء بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الإمارات عموماً، ولعبة الأذكياء على وجه الخصوص، عبر إقامة كبرى البطولات والفعاليات، منها بطولة دبي المفتوحة وبطولة الشارقة ماستر الدولية ومهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج وغيرها من الأحداث الكبيرة، مشيراً إلى أن نسبة نجاح أي مرشح من الدولة، لا سيما في الألعاب الفردية، تعتبر عالية بسبب سمعة الإمارات العالمية وتميزها في تنظيم البطولات الضخمة ومن بينها لعبة الشطرنج.

جاء ذلك في تصريحات لـ «البيان» على هامش حضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا للنسخة الثانية والعشرين لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج. وأضاف أن الإمارات تحتل الريادة في تنظيم بطولات الشطرنج مما جعل العالم أجمع يتمنى التواجد في المحافل التي تستضيفها الدولة، لافتاً إلى أن البطولات المفتوحة تشكل أهمية بالغة للاعبي الشطرنج كونها تلعب دوراً مهماً في عملية التصنيف وحصد النقاط إلى جانب الحصول على الألقاب الدولية.

تصنيف عالمي

وأشار الشيخ سعود المعلا إلى أن البطولات المفتوحة ومهرجانات الشطرنج تعتبر مهمة للاعبينا كونها تؤهل اللاعبين في رفع التصنيف العالمي لهم، مؤكداً أن رياضة الإمارات تحظى بقيادة رشيدة تحرص على دعم هذه البطولات مما قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات ومن بينها تبوؤ المنصب الدولي في رياضة الشطرنج، مهدياً هذه الإنجازات للقيادة الرشيدة وأصحاب السمو حكام الإمارات كافة.

ولفت الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا إلى أن نادي الشارقة للشطرنج يعتبر حديث عالم لعبة الأذكياء والذي يعتبر أكبر ناد على مستوى العالم في اللعبة، مما يعزز حضور الشطرنج الإماراتي على خارطة الرياضة في العالم، متمنياً أن يستفيد اللاعبون المواطنون من بطولة دبي المفتوحة لا سيما اللاعب سعيد إسحاق، الذي يعتبر من اللاعبين المميزين والمجتهدين لما يتمتع به من خلق رياضي وذكاء في اللعبة رغم أنه يقدم الدكتوراه حالياً إلا أن ذلك لم يمنعه عن العطاء في اللعبة والذي يقترب من الحصول على لقب أستاذ دولي كبير «غراند ماستر» في العام المقبل.

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