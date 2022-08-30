ختام ناجح لـ «عجمان للبادل تنس»

المصدر: (عجمان - البيان)

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اختتمت بنجاح أول من أمس منافسات «بطولة عجمان للبادل تنس» التي استمرت على مدار أسبوع، وأقيمت في مجموعة ملاعب متخصصة في عجمان شملت بادل سكوير، وبادل لونغ، وجو بادل، بهدف تقديم الدعم لهذه الرياضة وتوفير سبل النمو والتطور لها، حيث أصبحت رياضة البادل تنس الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة ولمختلف الأعمار والجنسيات، كما تبرز مساهمة سياحة عجمان في تحقيق الرؤى والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة الرياضية، وتعزيز جودة الحياة فيها. وشهدت البطولة مشاركة 400 لاعب.

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