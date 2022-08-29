في ختام جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو..أبطال الإمارات يرفعون رصيدهم إلى 18 ميدالية ملونة

المصدر: وام

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واصل أبطال الإمارات تألقهم وحصدهم للميداليات الملونة في جولات بطولة أبوظبي /جراند سلام/ لمحترفي الجوجيتسو، ورفع أبطالنا رصيدهم إلى 18 ميدالية متنوعة /9 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات/ في جولة ميامي للبطولة.

وشهدت المنافسات تألقا كبيرا من اللاعبين الإماراتيين، وحصد اللاعبون 9 ميداليات ذهبية؛ كانت من نصيب زايد الشامسي، ومحمد سعيد الكتبي، وسعيد القبيسي، وعبدالله القبيسي، وهزاع محمد، وذياب النعيمي، وزايد الكثيري، وشمسة العامري، وشما الكلباني.

كما حصد أبطالنا سالم الظاهري وعلي الراشدي وسلطان الحوسني وفراج العولقي، ويوسف الحوسني وبشاير المطروشي 6 ميداليات فضية وفاز كل من راشد المرزوقي، وعلي المقبالي وخالد الشحي بالميدالية البرونزية.

واحتلت الإمارات المركز الثاني في ترتيب الدول بجولة ميامي، وذلك برصيد 44 ألفا و200 نقطة مقابل 109 آلاف و200 نقطة للبرازيل اليت تصدرت البطولة، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد 30400 نقطة.

وعلى صعيد الأكاديميات، تصدر جي إف تيم الترتيب برصيد 31600 نقطة وتلتها أكاديمية نادي الوحدة في المركز الثاني برصيد 27600 نقطة.

وأسدل الستار على فعاليات الجولة الثانية لموسم 2022 / 2023 من البطولة في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما قدم نخبة من اللاعبين المحترفين أفضل أداء على أبسطة صالة "واتسكو".

ونافس أبطال الحزام البنفسجي والبني والحزام الأسود على ألقاب وميداليات جديدة بالإضافة إلى 2000 نقطة تضاف إلى تصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وشهد اليوم الثاني من البطولة حضور كبار الشخصيات مثل سعادة عمر محمد كرمستجي، نائب رئيس مجموعة أدنوك للخدمات العامة، الذي توج الحائزين على الميداليات.

وتوج البطل الإماراتي زايد الكثيري بذهبية الحزام الأسود للرجال وزن خفيف الريشة /56 كجم/ بعد الفوز 7 - 4 على الأمريكي جاستن أورديناريو ثم التغلب على المكسيكي فرانك سيسبيديس في النهائي، فيما أحرز البرازيلي إيتالو فروتا المركز الثالث.

وأكد الكثيري لاعب منتخب الإمارات أنه استفاد كثيرا من المشاركة ومن النزالات التي خاضها في منافسات الحزام الأسود معربا عن سعادته بهذه المشاركة وما تحقق من إنجاز.

وأشار إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية من مختلف لاعبي العالم خاصة البرازيليين والأمريكيين في مختلف الأوزان.

وأعرب عن تقديره وامتنانه لرابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو التي تنظم هذه الجولات حول العالم لإتاحة الفرصة أمام لاعبي منتخب الإمارات للاحتكاك بنظرائهم من مختلف دول العالم والاستعداد الجيد لمشاركاتهم القارية والعالمية.

وفاز البرازيلي ألميدا بذهبية الوزن الخفيف /-69 كجم/ ، وحل مواطناه ميران ألفيس وأليكس سودري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي منافسات الوزن الثقيل /95 كجم/ للسيدات، فازت جابرييلي بيسانها بالمركز الأول وحلت جيوفانا جارا ولاريسا دي ألميدا من البرازيل أيضا في المركزين الثاني والثالث.

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