المجلس الدولي للكريكت يعتمد استاد "التسامح" ملعبا احترافيا للمباريات طوال اليوم

المصدر: وام

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حصل استاد "التسامح" البيضاوي بأبوظبي كريكت سبورتس هب، والمُزود بأضواء ذات مواصفات عالمية عالية، على الاعتماد الرسمي من قبل المجلس الدولي للكريكت كملعب احترافي لاستقبال المباريات نهارًا وليلاً.

وبهذا، يمكن لاستاد "التسامح" رسميا استضافة بطولة العالم للكريكت T20، بالإضافة لمباريات الكريكت الدولية لليوم الواحد وذلك بعد عامين فقط من افتتاحه.

وأصبح استاد "التسامح" البيضاوي الرابع من نوعه في الإمارات الذي يحصل على هذا المستوى من الاعتماد من قبل المجلس الدولي للكريكت؛ حيث يُعد الملعب إضافة رائعة لكل من استاد زايد للكريكت، واستاد دبي الدولي وملعب الشارقة للكريكت.

ونجح أبوظبي كريكت سبورتس هب في صناعة تاريخ جديد في مسيرته المميزة وبات في واجهة لعبة الكريكت في العالم وأول منشأة تمتلك اثنين من هذه الملاعب القياسية /النهارية/الليلية/، والمعتمدة بالكامل من المجلس الدولي، ما ساهم في دعم خطط التطوير لمجلس الإمارات للكريكت ودوره في زيادة عدد منشآته المؤهلة لاستضافة المزيد من مباريات وبطولات لعبة الكريكت على الصعيد العالمي.

وقال مات باوتشرالرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكت سبورتس هب: "رؤيتنا لنادي أبوظبي للكريكت تتمثل في شقين، هما رغبتنا في استضافة وتنظيم كبريات بطولات الكريكت في العالم، وفي الوقت نفسه تقديم الأنشطة والمسابقات والاستضافة وجميع الخدمات لـ750 ألف رياضي وكافة فئات المجتمع لاستخدام منشآتنا الرياضية سنويًا وتلبية طلباتهم التدريبية".

وأشار: "يُعد ملعب التسامح البيضاوي مثالاً رئيسيًا على هذه الرؤية، حيث استضاف بالفعل الوحدات التدريبية ومباريات كأس العالم T20 للرجال، والدوري الهندي الممتاز 2021، والدوري الباكستاني الممتاز 2021، وبطولة أبوظبي "10T" لعام 2021، والمباراة النهائية من النسخة الافتتاحية لبطولة كأس أبوظبي T20 المجتمعية للكريكت، خلال آخر 12 شهرا فقط".

وأضاف: "كنا نسعى لتوفير ملعب رابع عالمي نضعه تحت تصرف مجلس الإمارات للكريكت، حتى نجعل أبوظبي أكثر قدرة على استضافة البطولات والمنافسات العالمية الكبرى، ونجحنا في ذلك بالفعل بعد حصولنا على الاعتماد الدولي في تلك الفترة القصيرة، كما نتطلع للمزيد من تنظيم كبرى بطولات الكريكت في العالم في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة".

وقال مباشر عثماني، الأمين العام لمجلس الإمارات للكريكت: "نثني على دور أبوظبي كريكت سبورتس هب في توفير ملعب آخر معتمد من قبل المجلس الدولي للعبة، ما يُزيد من فرص دولة الإمارات في استضافة مختلف بطولات اللعبة عالمياً؛ حيث يعزز جهود الدولة لدعم رياضة الكريكت كما يرسخ مكانة الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات الرياضية الرئيسية في العالم".

ويضم ملعب التسامح البيضاوي 9 ملاعب عشبية منها 5 مسارات عشبية مجهزة ومعدة للبث التلفزيوني، بالإضافة إلى أضواء ذات مواصفات عالمية عالية ومجموعة من مرافق التدريب التي تشمل 20 مسار تدريب من العشب الطبيعي في منطقة الشباك الدولية القريبة.

وأثنى مفتشو مجلس الإمارات للكريكت على هذه المرافق، كما حصل ملعب التسامح البيضاوي على أعلى تصنيف في 17 من 29 فئة قيد الفحص والتي تم التصديق عليها بعد ذلك من قبل المجلس الدولي للكريكت، وتم تصنيفها من بين مواصفات أخرى، على أنها بحالة ممتازة من حيث العرض والملعب ومناطق التدريب ومرافق التغيير والإضاءة العالية.

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