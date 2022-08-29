عبد الله الشرقي: المرأة الإماراتية حققت إنجازات بكافة المجالات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكداً أنها أثبتت جدارتها وتفوقها في كافة المجالات ومثمناً العطاء الذي حققته المرأة الإماراتية المثابرة كرياضية وكمربية فاضلة ورائدة فضاء وطبيبة ومعلمة ومهندسة ودبلوماسية وفي جميع مجالات الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حرصت على تكريمها ودعمها بأفضل السبل تقديراً لعطائها وإنجازاتها الرائعة في جميع الجوانب الحياتية والمجتمعية مما ساهم برفعة ومكانة دولتنا العزيزة ولتكون الشريك الأساسي في النجاح والتنمية حتى أصبحت نموذجاً مثالياً، وأضاف: نحن في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية حريصين على مواصلة العمل في الرياضات التي تشارك فيها المرأة لدعم نجاحاتها المستقبلية.

بطولة

وكانت لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية قد نظمت أول من أمس في دبي بطولة تحدي السيدات للياقة البدنية وذلك بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، حضره الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، وشارك فيه نحو 30 لاعبة من المواطنات والمقيمات حيث أقيمت المنافسات بفئتين الأولى للمواطنات والثانية الفئة المفتوحة.

وفي النتائج فازت بالمركز الأول اللاعبة أسماء ناصر 752 نقطة بينما فازت بالمركز الثاني اللاعبة نور السراح وجمعت 707 نقطة وحلت بالمركز الثالث اللاعبة إيمان محمد 685 نقطة.

مناسبة

بدوره، أكد أحمد بن ظبوي الفلاسي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أنه تم تنظيم البطولة تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية تكريماً لدوها المميز والفاعل في جميع الجوانب ومنها الرياضية ونشعر بسعادة غامرة للمستويات الفنية والبدنية العالية التي كشفت عنها المشاركات وسعداء لما حققته اللاعبات من مستويات مميزة في البطولة وباقتدار عالٍ وسنواصل العمل معاً لتحقيق الأهداف وفقاً لخطة عمل معتمدة وستشارك قريباً في إحدى البطولات الدولية بفريق نسوي إضافة لفريق الرجال ونتطلع لأفضل النتائج التي نسعى إليها جميعاً.

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