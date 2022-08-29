موزة الشامسي: هنيئاً لابنة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشادت موزة الشامسي، عضو اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بالأداء البطولي والنتائج المشرفة التي حققها فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي اختتم مشاركته في بطولة أوزبكستان الدولية التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 27 أغسطس الجاري، والتي صادفت احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي في الثامن والعشرين أغسطس من كل عام.

وقالت: «ما حققته المرأة الإماراتية وما زالت تحققه من إنجازات ونجاحات واسعة في المجال الرياضي، جاء بفضل الدعم اللامحدود الذي تنعم به في دولة الإمارات، وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية يسعدنا أن نقول هنيئاً لابنة الإمارات على دعم القيادة الرشيدة وعلى جهود رائدة الإنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي ساهمت في تحقيق ريادة مستحقة في المحافل الرياضية الخليجية والعربية والدولية.

وقد مثل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة دولة الإمارات في البطولة إلى جانب فرق من أربع دول هي أوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغزستان، وضم الفريق اللاعبات عائشة جاسم آل علي وفاطمة محمد راشد ومها عبدالرحيم الحوسني تحت قيادة المدربة الينا لاتفيجاس ورفقة الإدارية شيخة النقبي.

رقم

وتمكنت اللاعبة عائشة جاسم آل علي، من تحقيق رقم شخصي جديد بحصد 574 نقطة، وسجلت اللاعبة فاطمة محمد راشد 521 نقطة، فيما أحرزت اللاعبة مها عبدالرحيم الحوسني 490 نقطة، كما حصلن على المركز الرابع في مسابقة الفرقي، في المشاركة التي تأتي بعد خوضهن منافسات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي اختتمت مؤخراً في مدينة قونية التركية وشاركت فيها اللاعبات مع المنتخب الوطني بمسابقة الفردي والفرق والزوجي.

وأكدت الشامسي أن لاعبات الإمارات قدمن أفضل أداء خلال مشاركتهن في دولية أوزبكستان للقوس والسهم، والتي ضمت نخبة من أمهر اللاعبات على المستوى الآسيوي، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتنمية قدرات ومهارات اللاعبات من خلال تعزيز مشاركتهن في المحافل الدولية لصقل خبراتهن وتطوير أدائهن، وذلك في ظل الدعم الكبير والرعاية الكريمة التي توليها رئيسة المؤسسة، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

مشاركة

وأوضحت أن نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، تتابع عن كثب كافة مشاركات الفرق النسائية التي تمثل دولة الإمارات في البطولات الخارجية بجميع الألعاب الرياضية، وتؤكد دائماً دعمها وتشجيعها وثقتها في قدرة ابنة الإمارات على تشريف علم الدولة ورفع رايته عالية خفاقة، وانطلاقاً من هذا التوجه المخلص يحرص فريق اتحاد الإمارات لرياضة المرأة على التواصل المستمر مع جميع الاتحادات الرياضية في الدولة للتنسيق وبحث سبل التعاون لخلق مستقبل مستدام لرياضة المرأة الإماراتية، وذلك تماشياً مع شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، الذي تم إطلاقه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لهذا العام.

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