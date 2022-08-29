«ملك الجبال السويسرية» يشعل صراع «ختامي دبي للغولف»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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أشعل الجنوب أفريقي ثريستون لورانس المنافسة على لقب الموسم لجولة دي بي وورلد للغولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، بعدما توج بلقب بطولة أوميجا الأوروبية ماسترز، ليتقدم للمركز التاسع في التصنيف العالمي للجولة مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية الكبرى التي ستقام في عقارات جميرا للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، وتقدم جوائز مالية 10 ملايين دولار أمريكي.

وحصد لورانس اللقب الذي يمنح صاحبه مسمى «ملك الجبال السويسرية»، مع إقامة بطولة أوميغا الأوروبية ماسترز في مقاطعة كرانز مونتانا الشهيرة بملعبها المطل على جبل الألب، لينال الجنوب أفريقي 460 نقطة تقدم بها للمركز التاسع في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بمجموع 1783 نقطة.

جاء فوز لورانس باللقب بعد حسمه الجولة الفاصلة أمام الإنجليزي مات والاس، بعدما أنهيا المنافسات برصيد 18 ضربة بعد أربع جولات، ورغم اكتفائه بالوصافة، فإن الإنجليزي تقدم 79 خطوة ليصبح بالمركز 69 في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 518 نقطة، وأحيا آماله بالتواجد ضمن قائمة أفضل خمسين لاعباً الذين سينالون بطاقات التأهل الحصرية إلى البطولة الختامية للموسم.

ترتيب

وما يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي يحتل صدارة الترتيب هذا الموسم برصيد 2993.1 نقطة، يليه بالمركز الثاني الأمريكي ويل زالاتوريس برصيد 2661.5 نقطة، وبالمركز الثالث الإنجليزي مات فيتزباتريك برصيد 2579.3 نقطة.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للغولف.

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