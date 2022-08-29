«غولف الإمارات» جاهز لتحدي «آيزنهاور»

المصدر: متابعة- فائز بجبوج

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بدأ منتخبنا الوطني للغولف للرجال المرحلة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في بطولة كأس «آيزنهاور»، المقرر انطلاقتها في فرنسا يوم غدٍ.

وانتقل منتخبنا الوطني لرجال الغولف من معسكره في المغرب إلى فرنسا مباشرة لمواصلة التدريبات والدخول بأجواء بطولة كأس «آيزنهاور» مبكراً فيما عاد بقية أفراد منتخباتنا «الشباب والناشئين والسيدات» إلى أرض الوطن بعد إنهاء معسكرها الخارجي بالمغرب.

وتضم بعثة منتخبنا للرجال في فرنسا أحمد سكيك المصنف 63 عالمياً، بالإضافة إلى عبد الله المشرخ، وخالد الجسمي.

وكان المعسكر المغربي لمنتخباتنا امتد من 13 إلى 27 أغسطس الجاري في ملعب دار السلام الملكي للغولف بالعاصمة المغربية الرباط، وشهد دورة تدريبية مكثفة لمنتخباتنا مع المنتخبات المغربية بمختلف مراحلها.

وجاء المعسكر ضمن استعدادات منتخباتنا للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها المشاركة في بطولة كأس «آيزنهاور» في فرنسا من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبل، والبطولة العربية للمراحل السنية والسيدات في تونس من 3 إلى 9 أكتوبر بمدينة الحمامات، والبطولة العربية للرجال في تونس من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر المقبلين بملعب «غولف لاسيغال» بمدينة طبرقة.

وكانت بعثة منتخبات الإمارات للغولف في المعسكر المغربي، والتي ترأسها اللواء طيار م عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، ضمت كلاً من خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك مدير عام الاتحاد والمدربين سمير الولاني وإبريل فيرون، وفلورا بيوث، وكاميرون شالك و20 لاعباً ولاعبة من جميع المراحل السنية.

وتواصل منتخبات الشباب والناشئين والسيدات تدريباتها بتجمعات جديدة مفتوحة اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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وكان معسكر المغرب هو محطة الإعداد الثالثة للمنتخبات الوطنية، وفق توجيهات ومتابعات مكثفة من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد؛ حيث بدأت تحضيراتها للاستحقاقات المقبلة منذ مطلع العام الجاري، قبل أن تواصل تحضيراتها في الأول من يوليو الماضي بثاني محطاتها عبر تدريبات محلية مجمعة على ملاعب الغولف في الدولة تحت إشراف مدربي المنتخبات.

وأعرب اللواء الطيار «م» عبد الله السيد الهاشمي عن ارتياحه لما حققه اللاعبون خلال المعسكر من جميع جوانبه البدنية والفنية ووصول جميع المشاركين في المعسكر لأعلى درجات الاستعداد للمشاركات المقبلة.

وقال: «ما تحقق يبعث على التفاؤل لتمثيل مشرف للإمارات واللعبة، خاصة بعد أن وضع لاعبونا أقدامهم على منصات التتويج وأصبحت المشاركة من أجل الفوز وتحقيق مزيد من الإنجازات».

وأشاد اللواء «م» عبد الله الهاشمي بالروح العالية التي أظهرها الجميع خلال المعسكر وتنفيذ البرنامج العام والشامل للمعسكر حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد، موجهاً الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس الإدارة لمتابعاتهم اليومية والاطمئنان على سير العمل بالمعسكر.

كما وجه اللواء الطيار «م» عبد الله السيد الهاشمي جزيل الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجامعة الملكية المغربية للغولف لتعاونه الكبير والمميز بتوفير جميع متطلبات النجاح للمعسكر.

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