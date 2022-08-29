أبوظبي جاهزة لاستضافة «غراند سلام الجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتمت أبوظبي جهوزيتها لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، والتي ستنطلق في الفترة من 21 لغاية 23 أكتوبر المقبل، والتي تعد واحداً من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، وأعلن الاتحاد الدولي للجودو حسب لائحة البطولة بدء التسجيل من اليوم الاثنين وحتى 15 أكتوبر المقبل، كما تقدمت 8 دول حتى الآن للتسجيل عبر موقع الاتحاد وهي منتخبات: البحرين، السعودية، العراق، أنغولا، غينيا، غامبيا، الدنمارك، وتركمانستان.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية بأسرة الجودو أعضاء الاتحاد الدولي الـ198 دولة، في أبوظبي، وقال: في ما يتعلق باستعدادات منتخبنا الأول للبطولة سيبدأ من اليوم بالسفر إلى المجر لإقامة معسكر دولي في مركز الاتحاد الدولي للجودو في بودابست والذي يستمر مدة 10 أيام، بعدها يتجه إلى إيطاليا للمشاركة في معسكر المنتخبات الدولي المقام هناك قبل العودة إلى بودابست استعداداً للسفر إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام في طشقند في الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر، والتي تضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم وستضم قائمة منتخبنا أربعة لاعبين حسب تصنيفهم، وهم طلال شفيلي الذي يشارك في وزن تحت 81 كغم، وجرجوري عمران في تحت 90 كغم، وظافر في تحت 90 كغم، ومحمدوف عمر فوق 100 كغم، وقد ضمت بطولة طشقند حتى الآن 33 دولة قبل إغلاق باب التسجيل، وبعدها تتجه أنظار منتخبنا لبطولة أبوظبي الكبرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز