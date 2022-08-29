بطولة دبي للشطرنج توقد شمعتها الـ 22

المصدر: دبي - علي الظاهري

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دشنت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، منافساتها أول من أمس، والتي ينظمها ويحتضنها نادي دبي للشطرنج والثقافة وتستمر فيها المنافسات حتى 4 سبتمبر المقبل، لتوقد الشمعة الـ 22 من مسيرتها بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

شهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعدد من المسؤولين واللاعبين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

مشاركة واسعة

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من 170 لاعباً منهم 100 لاعب ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، لتؤكد البطولة حضورها القوي منذ انطلاقتها عام 1999 عبر استقطاب نخبة نجوم العالم واللاعبين الواعدين من مختلف قارات العالم ممن توجوا خلال مسيرتهم الشطرنجية بالعديد من الألقاب العالمية والقارية والإقليمية.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن تفوق الأساتذة على اللاعبين الأدنى تصنيفاً، حيث تغلب المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي على الأمريكي شوب جايش لادا، وتغلب الهندي براجاناندا من الفوز على الإيراني رضا مهدوي، فيما تمكن الأرجنتيني ساندرو ماريكو من الفوز على الإيراني بارديا فيسي.

تاريخ طويل

وثمن خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، حضور جميع الشخصيات الرياضة والمسؤولين لفعاليات حفل افتتاح الحدث، وقال إن البطولة تملك تاريخاً طويلاً وشهرة واسعة بعد وصولها إلى النسخة 22 والتي تشهد سنوياً مشاركة أبطال عالميين منهم من حاز على ألقاب دولية فيها وكانت بوابة لأبطال آخرين وصلوا إلى قمة البطولات العالمية مما يؤكد قوتها وتاريخها العريق.

ولفت إلى أن المكاسب عديدة من إقامة البطولات ليس على مستوى حجم المشاركة الخارجية وحسب، وإنما تكمن أهميتها في صقل مهارات لاعبينا وتعزيز خبراتهم باعتبارها فرصة للاحتكاك مع عدد من المدارس الشطرنجية، لا سيما وأن المشاركين يمثلون 30 دولة، بالإضافة إلى أن البطولة تتمتع بسمعة عالمية وتروج للإمارات ودبي تحديداً بين أذكياء العالم من مختلف القارات.

إقبال كبير

وأشاد تريم مطر تريم بالمشاركة الواسعة من اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية في البطولة التي تعود بعد توقف عامين، ليؤكد الإقبال الكبير عليها أهميتها، حيث يمثل تواجد 170 لاعباً ولاعبة شهادة نجاح مبكرة للبطولة التي تنعكس إيجاباً على أبناء الإمارات عبر الاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة، والذين نأمل أن يحققوا نتائج جيدة في هذا الحدث الكبير، مؤكداً أنهم سيواصلون مسيرة العمل من أجل الارتقاء والتطوير باللعبة ولإكمال مسيرة من سبقوهم من أجل أن يكون الشطرنج الإماراتي في الريادة.

نتائج

على صعيد النتائج فاز المصري أحمد عدلي على الإماراتي سالم غلوم، وتغلب اليمني بشير القديمي على العماني عامر المعشني، وفاز القطري حسين عزيز على لاعبنا فيصل علي، كما تعادل إبراهيم سلطان مع الهندي أديتيا ميتال، وفاز سعيد إسحاق على سالم عبدالرحيم، وفاز عمران الحوسني على يحيى شعيب الكاف.

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