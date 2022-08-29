دراجات الإمارات «ذهب» في آسيوية المضمار

المصدر: دبي - البيان

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أحرز نجم منتخب الدراجات يوسف ميرزا ميداليتين ملونتين في كأس آسيا للمضمار المقامة في تايلاند، حيث نجح في السباق الأول صباح أمس في إحراز الميدالية الفضية في سباق الإقصاء بالبطولة، ثم تبع ذلك في إحراز الميدالية الذهبية في سباق النقاط ليرفع حصيلة الإمارات إلى ميداليتين في البطولة الآسيوية الأكبر في القارة.

ونجح يوسف ميرزا والذي تعرض للسقوط في أول أيام البطولة وخسر ميدالية كان قريباً منها في تعويض خسارته السباق بإحراز ميداليتين في اليوم الثالث من البطولة بدأها بسباق الإقصاء ثم نجح في تحقيق الميدالية الذهبية بسباق النقاط، بالتخصص بعد أن كان قد توج بالميدالية الذهبية في نفس السباق في دورة التعاون الإسلامي في أول شهر أغسطس.

ويشارك منتخبنا الوطني للدراجات في البطولة بـ 4 لاعبين هم يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وفني الدراجات أحمد معيوف، وينهي منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة غداً ولازالت محاولات من أجل زيادة ميداليات الإمارات في البطولة مع العلم أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة الآسيوية.

وعقب السباق أكد البطل يوسف ميرزا سعادته بالإنجاز والميدالية الآسيوية الجديدة للإمارات، موضحاً أن ذلك لم يكن يحدث لولا تضافر الجهود ومساعدة كافة أعضاء المنتخب ولاعبيه في السباق الذي شهد مشاركة البطل أحمد المنصوري، مؤكداً أن دراجات الإمارات لازالت تسير على الوعد بالتواجد ورفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، وتوجه يوسف ميرزا، بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبه، على ما يقوم به من دعم هو وأعضاء مجلس الإدارة حيث حرصوا على الإعداد الجيد للبطولات وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات العام الحالي.

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