3 فضيات لأبطال الإمارات في افتتاح مثير لجولة أبوظبي "جراند سلام" للجوجيتسو بميامي

المصدر: وام

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واصلت بطولة أبوظبي "جراند سلام" للجوجيتسو نجاحاتها وتأكيد مكانتها على الساحة العالمية من خلال منافسات جولتها الحالية في مدينة ميامي الأمريكية، والتي افتتحت من خلال منافسات قوية ومثيرة بأشهر مدن ولاية فلوريدا الأمريكية.

وافتتحت جولة ميامي من البطولة بمنافسات فئة الأساتذة الذين قدموا أداء عالي المستوى على أبسطة مركز "واتسكو"؛ حيث نافس اللاعبون ذوي الخبرة في الأحزمة البنفسجي، والبني، والأسود، بقوة في كل فئة وزن من أساتذة 1 إلى أساتذة 4 للرجال والسيدات.

كما أضاف أبطال الإمارات إنجازا جديدا لسجل نجاحاتهم بحصد 3 ميداليات فضية في منافسات اليوم الأول من جولة ميامي.

وفاز أحمد ناصر المصعبي بفضية الحزام البنفسجي لوزن 85 كجم، كما فاز زميله أحمد علي المصعبي بفضية وزن 77 كجم بالإضافة لفضية أخرى أحرزها زميلهم عبدالله المرزوقي عن وزن 77 كجم للحزام البني، لتصبح بذلك الإمارات في المركز الثالث على مستوى الدول في منافسات الأساتذة برصيد 8400 نقطة بعد البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الجولة حضوراً مميزاً من عمر محمد كرمستجي نائب رئيس مجموعة أدنوك للخدمات العامة، والذي شارك في مراسم تتويج الأبطال بالميداليات وتوزيع الجوائز على الفائزين، وكان أبرزهم البرازيلي ماركوس تينوكو الفائز بذهبية الحزام الأسود للوزن المتوسط في أول ظهور له بموسم 2022 / 2023 .

وأشاد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالمستوى المميز للبطولة والإقبال الكبير من أبطال عالم على المشاركة ما يؤكد على النجاح الكبير الذي تحققه جولات أبوظبي "جراند سلام" من عام لعام حيث تقدم البطولة الجديد دائما.

وأشار إلى أن جولة ميامي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف نجوم العالم لتعزز البطولة هذا العام مكانتها من خلال جولاتها المختلفة ومنها الجولة الحالية في ميامي الأمريكية.

وقال البحري : بطولة أبوظبي جراند سلام تعد حلقة من حلقات النجاح على المستوى العالمي وحلقة جديدة في سلسلة الاحتراف والإبداع في تنظيم البطولات.

وأضاف : عودة لاعبي الإمارات للمشاركة في جولات البطولة بمختلف دول العالم يكسبهم احتكاكا مهما وخبرات أكبر بالمشاركات الدولية ويعدهم أفضل إعداد من خلال فرص المنافسة والاحتكاك القوية مع أبرز نجوم اللعبة.

وأبدى البرازيلي تينوكو سعادة كبيرة بالفوز، وقال: لم أتمكن من الذهاب إلى البرازيل للمنافسة في جولة ريو دي جانيرو في يوليو الماضي ولكني تمكنت من المجيء إلى هنا وكل شيء سار بشكل جيد وسعيد جداً بالفوز، أريد أن أكون جاهزًا لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في نوفمبر.

وكانت نزالات الأساتذة 1 فئة الحزام الأسود الأكثر حماساً وإثارة في اليوم الأول من جولة ميامي.

وفي وزن خفيف الريشة /56 كجم/ خاض البرازيلي جواو بيدرو رودريجز مباراتين إلى منصة التتويج؛ وفاز في البداية على الأمريكي جاستن أورديناريو ووصل إلى النهائي بقرار الحكم وأحرز الميدالية الذهبية بالفوز 5-0 على الفنلندي ماركو أويكارينين الذي توج بالفضية فيما كان المركز الثالث للأمريكي اورديناريو.

وفاز البرازيلي جواو مياو بذهبية وزن الريشة /62 كجم/ بعد انتصاره على الكولومبي كارلوس ألفاريز 7-0 ثم في النهائي على البرازيلي واشنطن دي ليما الذي أحرز الفضية فيما كان المركز الثالث من نصيب الكولومبي ألفاريز.

وخصصت منافسات اليوم الثاني من جولة ميامي لأبطال فئة المحترفين.

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