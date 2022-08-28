ناشئو وشباب الأهلي أبطال «صيفية كرة اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نجح فريقا شباب وناشئي كرة اليد بنادي شباب الأهلي بالفوز بالمركز الأول بختام الدورة الصيفية للألعاب الجماعية لفئتي الشباب والناشئين لكرة اليد والتي نظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 22 ولغاية 26 الشهر الجاري على أرض صالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء، وأقيمت مبارياتها بنظام الدوري من دورين، وشهدت مشاركة فرق الفئتين (شباب وناشئين) في أندية «النصر والوصل وشباب الأهلي»، وأدار مبارياتها حكام من اتحاد كرة اليد، وتأتي هذه الدورة في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/2023.

فرسان الأهلي

وحقق شباب الأهلي العلامة الكاملة بمنافسات فئة الشباب وحصد المركز الأول برصيد 8 نقاط عقب فوزه بجميع مبارياته الأربع التي خاضها وانطلقت بالفوز على الوصل 24/15، والفوز الثاني على النصر 23/12، وكرر الفوز بالدور الثاني على الوصل 29/17، وعلى النصر 25/18. وحل فريق النصر وصيفاً بمجموع 4 نقاط من فوزين على الوصل ذهاباً وإياباً (21/12) و(22/17)، واحتل الوصل المركز الثالث والأخير من دون فوز ولا رصيد من النقاط.

فرسان الناشئين

وفي منافسات فئة الناشئين لم يبتعد فريق شباب الأهلي عن مواصلة مشوار التفوق بفوزه بالمركز الأول برصيد 6 نقاط عقب فوزه على النصر 16/12، وعلى الوصل 17/16، وخسارته الوحيد في بداية الدور الثاني أمام النصر 15/23، ليعود لسكة الانتصارات في مباراته الرابعة والأخيرة والتي جاءت على حساب الوصل 24/17.

واحتل فريق النصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوزين في الدور الثاني على الوصل 19/11، وعلى شباب الأهلي 23/15، رغم خسارتيه لمباراتي الدور الأول من الفريقين نفسيهما أمام الوصل 17/18، وأمام شباب الأهلي 16/12، واحتل فريق الوصل المركز الثالث برصيد نقطتين من فوز وحيد على النصر 18/17.

الحضور والحكام

وكانت قد أقيمت أمس الجولة الأخيرة من المباريات وشهدها كل من غافان داود مشرف كرة اليد بنادي الوصل وسعيد محبوب مشرف قطاع المراحل السنية بنادي النصر وسلطان الطويلة مدير فريقي شباب الأهلي، والمراقب الدولي الحكم إسماعيل سالم وسكرتير لجنة الحكام باتحاد اليد الدولي ياسر سليم، وأدار مباريات الجولة الحكام ياسر النقبي وخميس العشر وحسام ندى وأمل ناصر.

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