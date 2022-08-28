«كواترو» ينظم دورة الهوية الإنجليزية الحديثة

المصدر: عجمان - البيان

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نظم مركز كواترو الرياضي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية متمثلة في الأكاديمية الأولمبية الوطنية أول من أمس، دورة تدريبية بعنوان «الهوية الإنجليزية الحديثة وطرق التدريب»، قدمها المحاضر الدولي الأستاذ ناثر الخطيب المدرب المطور في الاتحاد الإنجليزي من خلال المحاضرة التي أقيمت في مركز عجمان الإبداعي.

وشملت المحاضرة 3 محاور رئيسية، تحدث من خلالها المحاضر الدولي عن طرق التدريب وكيفية تطوير اللاعبين، وفن التدريب بين الإبداع والتعلم، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير وحدة تدريبية من واقع المباراة بمعايير الاستراتيجية والتكتيك، كما تحدث عن أهمية تعلم أساسيات الكرة للاعبين الصغار، شارحاً كيفية تصميم خطط المباريات بالتفصيل، وأساليب التكتيكات المختلفة للمباريات.

شارك في الدورة 40 مدرباً ومتخصصاً في التدريب، منهم الأستاذ عبدالمجيد النمر لاعب ومدرب نادي الشارقة السابق، وشارك من سلطنة عمان الكابتن خليفة الشبلي مؤسس ومدير فني أكاديمية سمارت الكروية، إلى جانب الكابتن علاء محمد المدير الفني لنادي يونايتد من العين.

وفي ختام الدورة وزّع محمد بن درويش المدير التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية ومدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية يرافقه عبدالعزيز عبدالله المدير العام لمركز كواترو الرياضي شهادات تقديرية معتمدة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية للمدربين المشاركين في الدورة. وستستمر الدورة التدريبية بصورة دورية بتنظيم محاضرة كل شهر من خلال محاور مختلفة تغطي جميع الجوانب الرياضية بشقيها الفني والإداري

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