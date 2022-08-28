سعاد عبدالله: بنات الإمارات محظوظات بالرعاية والاهتمام

المصدر: دبي -عماد الدين إبراهيم

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أكدت العداءة الإماراتية سعاد عبدالله، صاحبة ذهبية الشيخة هند في الجري لمسافة 3 كلم مرتين وإدارية فريق سيدات النصر لكرة السلة، ومؤسس فريق شي رن دبي للجري المخصص للسيدات، أن بنات الإمارات محظوظات بما يجدن من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة التي توفر لهن بيئة مثالية لممارسة الرياضة وصولاً لمنصات التتويج العالمية.

عرفان

وتوجهت سعاد عبدالله، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي قدمت للعالم نموذجاً فريداً في تمكين المرأة، وجعلت من المرأة الإماراتية قائدة ووزيرة ورئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، ورئيسة لكبرى القطاعات الحكومية والخاصة، كما تقدمت بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على مبادراتها لإبراز وتثمين دور المرأة الإماراتية في خدمة الوطن.

منظومة

وقالت سعاد عبدالله: إنها كرياضية وعداءة إماراتية تفخر بالمنظومة الرياضية والهيئات والمؤسسات الرياضية الداعمة لرياضة المرأة في الدولة في مقدمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك، التي تنظم سنوياً وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ومتابعة مستمرة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، العديد من البطولات الرياضية العالمية والمحلية لتصبح الأكاديمية بذلك الداعم الأول والرئيس لرياضة المرأة في دولة الإمارات، كما تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواء على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة وتحقيق الإنجازات، من خلال التمثيل المشرف في كل المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

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