نسرين بن درويش: «زايد» منح المرأة الاهتمام والثقة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أرجعت نسرين علي بن درويش عضو مجلس إدارة الاتحادين الإماراتي والعربي للدراجات السابقين، ورئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر وبلدية دبي والمرأة الأولى بدولة الإمارات الحاصلة على رخصة مزاولة مهنة «وسيط لاعبين»، أن هذا الاهتمام والرعاية وإطلاق المبادرة بتخصيص يوم للمرأة، بفضل دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي منح المرأة كل الاهتمام والرعاية، وجعل من حماية حقوقها ومصالحها هدفاً استراتيجياً، سنت الدولة من أجلها القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية.

دعم

وأضافت: برؤيتها الملهمة وتوجيهاتها السديدة ورعايتها الكريمة حظيت المرأة بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث ظلت توجيهات سموها نبراساً يضئ طريقها ويرسخ في دواخلها الشغف والتميز، لأنها تمثل القدوة للمرأة، وتمثل كلماتها المحفزة دائماً، دافعاً قوياً للإبداع والريادة. مؤكدة أن المرأة الإماراتية نالت حظها وفرصتها الوفيرة من التمكين في كافة المجالات ومنها الرياضية، وحققت نجاحات لافتة ومذهلة حافلة بالإنجازات والمكاسب، وغدت مثالاً يحتذى لأقرانها في المجتمعات الأخرى، وباتت تشد أنظار العالم بأسره بإنجازاتها، على كافة المستويات.

تشجيع

وفي هذا السياق وبصفتي من المهتمين والمتابعين لرياضة الغولف في ظل تواجد نجلي «زايد وعلي» من عشاق الرياضة بشكل عام والغولف بشكل خاص وكونهما من عداد منتخب الدولة بفئة الأشبال لابد من توجيه الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الغولف برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي لرعايتهم واهتمامهم وسعيهم الدؤوب لتوفير كل متطلبات النجاح للاعبين واللاعبات ومن خلال برامجهم الهادفة والتي أسهمت في نشر اللعبة والارتقاء بممارستها حتى أصبحوا نجوماً يشار لهم بالبنان والآن يتربع بناتنا على عرش بطولات الخليج لثلاث سنوات على التوالي على مستوى الفردي والمنتخبات والحال لم يختلف بعيداً بتحقيق نتائج جيدة على المستوى العربي للبنين والبنات وعلى كافة الفئات.

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